民進黨前立委鄭運鵬17歲兒子「德德」，之前跟著父親掃街拜票影片曝光後，帥氣外型瞬間爆紅，還被許多廠商相中邀約合作。不過近來他分享替機車廠牌拍攝的廣告，一頭復古髮型卻被網友嫌棄到不行，直呼：「太災難了」。

德德在Instagram分享替機車廠牌拍宣傳照及短片，只見他頂著一頭復古髮型，坐在機車上擺出各種POSE，還不時對著鏡頭露出羞澀靦腆的笑容，爆擊眾多女粉絲的心臟。還未成年的他，說「等18歲就可以上路了」。雖然PO文半天就多達6.4萬人按讚，但相較過往動輒10幾萬的按讚數，看得出來有明顯落差。不少人的目光，都鎖定在他的頭髮。

多數網友對於他的髮型頗有微詞：「我合理猜測造型師得不到你就想毀了你」、「德德很帥沒錯，但最近的髮型，造型師可以換一個嗎」、「造型師美感停留在西元2000年嗎」、「造型師可以原地離職了」、「不考慮換個造型師嗎？看起來真的很像20年前的過氣民謠歌手」。

德德是在今年2月公開個人Instagram帳號，短短3個月就累積多達33萬粉絲。先前傳出到模特兒公司參加跳舞培訓課程，該公司證實培訓已經半年多，不過未來如何發展，還是尊重本人和家長的意願。至於父親鄭運鵬也呼籲所有人不要過度挖掘兒子的私生活，接著強調：「只有上學計畫，沒有出道計畫」。