「最殺唱跳男團」Energy人氣旺，獲得廠商青睞成為今年全家便利商店廣告代言人！也是Energy重返樂壇後首次商品代言。全新專輯同名歌曲〈Here I Am〉MV將於今（15日）晚上8點上線，同時有KKBOX、Hit FM聯播網、中時新聞網娛樂、CTWANT、GQ Taiwan、壹蘋新聞網、自由時報娛樂頻道、ET today星光雲、噓！星聞、TVBS娛樂頭條、中天（必PO TV)、三立新聞等20家媒體臉書同步首播。

Energy新歌〈Here I Am〉由金曲詞王葛大為作詞，陳又齊與神曲製造機JerryC作曲，宣示走過分合之後重新站上舞台，「我們已到齊連你也算在內」召喚歌迷們集合。編舞由資深舞蹈老師林大鈞編排，在動作中加入戰舞元素，以猛烈的揮拳格鬥動作融入舞蹈中，宣示戰無不勝的Energy，將要站上舞台攻克眾人的心。

Energy最新舞曲〈Here I Am〉MV 拍攝動用兩千萬超級跑車作為Energy座駕。（相信音樂提供）

新曲〈Here I Am〉MV與〈分合〉MV導演 Ares Wu 伍致綸再度合作，他坦言Energy 是自己年輕時的偶像，為了襯托Energy的帥勁，找來一台價值約2000萬的 Ferrari F8 Tributo中置 V8 後驅超跑作為Energy的座駕！而拍攝MV的鏡頭則是使用好萊塢愛用的電影寬螢幕變形鏡頭Anamorphic Lens，愛用這種鏡頭的電影導演最知名的其中之一就是全球賣座大片《變形金剛》系列電影導演麥可貝，用這顆厲害的鏡頭來拍攝Energy帥氣的舞蹈動作，畫面看起來更為炫目。

Energy最新舞曲〈Here I Am〉今晚八點首播。（相信音樂提供）

導演將MV場景設定在能量發電站，因為Energy的到來而帶來了無限的能量，前面以電腦動畫開場，後面更加入子彈時間的閃電流竄鏡頭，有如在拍《閃電俠》電影畫面，為了〈Here I Am〉的舞蹈段落不同鏡位、服裝與攝影動線的拍攝，Energy反覆重跳舞蹈段落30幾次。

新歌MV上架之後，Energy即將投入7月27、28日在台北小巨蛋舉行的「一觸即發」演唱會的準備工作，也將於5月25日出席Hito流行音樂獎頒獎典禮擔任頒獎人、表演嘉賓。