新竹市延平路14日晚間發生翻車事故，35歲安姓男子酒後駕駛1輛自小客車，行經延平路時先是撞上路邊車輛，接著又往前暴衝，撞上路過的14歲的林姓女學生，女學生被撞飛後，手部骨折及多處擦傷。據了解，女學生目前人還在醫院治療，不確定是否會錯過本周國中會考。

14日晚間9點多，安男酒後駕駛車輛，經過延平路時偏移車道，先撞上路旁轎車，接著又往前暴衝撞到從補習班剛下課的林姓女學生，女學生被撞飛後落地，手部骨折及多處擦傷，消防人員獲報後立即趕到現場，緊急幫女學生包紮並送往醫院救治。

肇事後，整輛車也側翻倒在車道上，消防人員到場時，安男已自行脫困，警方到場實施酒測，安男酒測值每公升0.36毫克超過標準值，依法移請地檢署偵辦。女學生剛從補習班下課，走在路邊沒想到就被酒駕的安姓男子撞上。據了解，由於女學生仍在醫院治療，不確定是否會錯過本周國中會考。