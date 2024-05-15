頭份親子館吸引許多家長帶小朋友前去遊玩。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣「頭份親子館」是縣內首座大型親子館，今年3月底開幕以來，吸引大批家長帶小朋友入館遊玩，但迭有民眾反映，每逢大雨親子館就跟著「下小雨」，還有戶外空間也有積水現象。苗栗縣議會15日舉行定期會，多位縣議員反映家長心聲，縣府水利處則回應，目前已施作截水牆、截水溝改善，未來若再淹積水，將持續加強改善。

縣府為提供家長和6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全遊戲空間和育兒資源，利用后庄國小文小六用地，斥資1.62億元籌建頭份親子館，是縣內首座大型親子館，不但有副館，還有戶外空間。

也為兒童照顧者及父母提供托育及幼兒照顧諮詢服務、親子共讀、親子遊戲、親職教育、教玩具及繪本借閱、社區宣導等服務。自今年3月30日開幕以來，是頭份、竹南地區家長與孩子親子同遊的好去處。

不過，從親子館開館以來，許多家長反映，每次下大雨時，館內都會漏水「下小雨」，戶外步道、停車場、人行道等空間，也都有積水不退的現象。縣議會今天舉行定期會時，多位縣議員要求縣府改善。

縣議員陳光軒表示，頭份親子館正式啟用後，一直有民眾抱怨內部漏水問題，場館外的步道，只要雨勢大一點，就常常積水不退，積水甚至往附近民宅流去，希望縣府能在梅雨季來臨前好好改善。

縣議員曾玟學說，親子館採預約入場，常有家長抱著孩子在外面等待入館，雖然有遮蔽空間，但等候人數一多，遮蔽區域恐怕不足，若遇天氣不好，也可能會讓民眾淋雨，建議建置等候區。

縣府水利處長楊明鐃表示，縣府多次接到民眾反映後，已有去現場會勘，館內經過施作截水牆，目前已不太會積水，戶外步道、停車場空間，也有施作截水溝，現在都有初步改善，後續等候大雨來襲考驗防水設施是否充足，若還有積水情況，會繼續改善。

楊明鐃說，場館旁的人行道因為比社區道路還低，所以積水不會流到住宅區，但人行道本身仍舊會積水，評估需要開2、3道排水溝，目前正與公所協商。

至於人流管控與等候問題，因場館已經移交給社會處管理，後續會與社會處討論，並評估戶外等候人數有多少，再協助設置棚架，讓民眾遮蔽。