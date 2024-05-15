民進黨立委蔡其昌15日指出，他答應葉保弟，若葉入選明星隊，將邀「一粒」、大跳應援舞。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

啦啦隊成員「一粒」合體葉保弟，跳應援舞影片在網路爆紅！中華職棒會長、立委蔡其昌15日參加梧棲區中正國小校舍落成典禮時指出，中華職棒明星賽將開打，他答應葉保弟，若入選明星隊，將邀「一粒」、大跳應援舞，屆時請助理準備影片，請大家拭目以待。

蔡其昌表示，台鋼葉保弟曾邀他說，若葉入選明星隊，要他跟「一粒」一起跳應援舞，說到就要做到，他要開始積極練舞，跳起來不一定很好看，但誠意十足，去年明星賽選前之夜，有邀請球星，當時啦啦隊女孩邀他一起上台跳應援舞，雖然不是專業，但運動細胞不差。

台鋼雄鷹代表葉保弟曾問中職會長蔡其昌，如果葉入選明星賽，蔡是否可以與啦啦隊成員「一粒」合體跳舞，蔡其昌當時一口答應。中華職棒2024年明星賽，將於7月份在台北大巨蛋舉行，蔡說，屆時將邀啦啦隊女孩「一粒」，3人一起跳應援舞。

針對蔡英文總統卸任前，是否可能宣布特赦陳水扁？蔡其昌說，特赦是總統的權利，但總統也會獲衡量社會各界的聲音，一定會給她比較好的想法，總統也會多方考量，尊重總統的看法。