蔡逸帆主持原民台《Lima幫幫忙-哈．Law 有事嗎》進入第6季，她原本對法律一知半解，到現在一聊到兒少、詐騙、產權等議題，都能侃侃而談。做任何事情都很投入的她，好幾次在節目上談到兒童虐待、少女性侵等議題，都克制不住情緒，邊主持邊發抖，一度淚灑攝影棚。

蔡逸帆大力稱讚節目製作用心，力誇節目除了斥資引入AI技術，還邀來優秀的原住民族律師、法官、調查官等精英組成「法律型男團」，呈現出原住民的多面向樣貌。

節目扣合時事，蔡逸帆常因感同身受，直呼「太難主持」，她說，有集談到兒少照護，講到新聞「凱凱虐死案」時，她忍不住落淚。另外一集探討網路偷拍影片，被害者女性勇敢現身說法，蔡逸帆一聽聞她的悲慘經驗便忿忿難平，邊主持邊發抖，「每回知道要探討這類話題，前一天我都會祈禱自己不要哭，要好好主持，不要影響到來賓，這些願意站出來的人都太勇敢了」。

蔡逸帆原本擔心主持法律節目太生硬，不容易被接受，所幸主持下來，獲得部落、家鄉的好評回饋，她說：「有次聊到網路詐騙，破解很多詐騙手法，親友都跟我反應幸好有看到節目，才知道有這麼多無良例子。」

她感性地表示，主持《Lima幫幫忙》對她而言是一趟尋根之旅，「我三、四歲就下山，對於自己的原住民文化，只有片段記憶，但內心深處知道，我一直很喜歡原住民文化」，主持節目後發現，有不少年輕人有意識地尋根，重回部落學習文化，不讓文化萎縮，讓她主持起節目更有動力。

為了更親近自己的泰雅文化，蔡逸帆跟阿姨學母語，再帶著女兒一起，她笑說：「女兒記憶力還是比較強，我學了三句就忘了第一句，阿姨還無奈說教我女兒比較快。」

她除了和女兒透過line向阿姨學母語生活會話，還和女兒約好要一起增加身分證的原住民名字，「年輕的時候不了解，差點要忘了母親泰雅族的血統，很高興能藉著主持，更扎根自己的文化。」