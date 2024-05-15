T1聯盟季後賽已經產生兩支爭奪2023-24賽季總冠軍的隊伍台啤永豐雲豹、台北台新戰神，聯盟15日公布本賽季年度人氣球星，場上身手不凡的魅力、私下真性情的雲豹球星外援卡森斯，擠下上季人氣王新北中信特攻阿巴西，登上本季三井不動產集團年度人氣球星寶座。

台啤永豐雲豹表示，卡森斯本季例行賽為雲豹出戰7場，平均每場貢獻22.7分、12.7籃板、4.4助攻、1.7抄截、1.3火鍋，取得5勝2敗，季後賽首輪對高雄全家海神則是平均每場25.3分、14籃板、4.7助攻、2抄截，助隊直落三橫掃海神、率先搶進總冠軍賽。

另外卡森斯也經常展現親民態度，面對球迷合照來者不拒，甚至會主動詢問小球迷是否需要合照，親切的球星風範與場上強悍的球風形成強烈對比，卡森斯提到，自己一直以來都很感謝台灣球迷的支持，這一點永遠他不會忘記，每次比賽也很開心能夠和球迷交流互動，每次上場都想要拿出最好的表現給大家看。

真性情的卡森斯，最令外界印象深刻的就是與海神季後賽第3戰，雖然當時雲豹半場結束處於比分落後的劣勢，但卡斯森回到休息室和隊友激勵喊話，並表示此趟下高雄只帶了2條內褲，不打算再多待一天。談起那時過程，卡森斯笑說：「我真的只帶了兩條內褲下高雄，因為我有破釜沈舟的決心，不想要拖到第4戰，也好險正如我所願，不然我沒有內褲穿就完蛋了！」

聯盟說明，本屆年度人氣球星沿用上季規則，全數以球迷票選為主，投票期間4月29日到5月5日，前5名球員以卡森斯6421票為最高票，特攻阿巴西4824票、台北台新戰神林秉聖4260票、海神胡瓏貿3162票與雲豹高錦瑋3132票。

本季年度人氣球星由三井不動產集團贊助，凡出示於4月4日至6月7日內舉辦的T1聯盟任一球隊球賽票根及Mitsui Shopping Park會員APP畫面，即可至MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南、Mitsui Shopping Park LaLaport 台中之各服務台兌換超值優惠券乙份，每份憑證至各設施限兌換乙次/份。