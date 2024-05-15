環保局表示，112年度台北市綠色採購金額為歷年最高，超過1億元的企業共24家，其中行業類別中以金融業為首。（台北市環保局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市環保局15日舉辦「台北市112年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，共93家民間企業、團體與2家取得環保標章認證之旅館業者獲獎，環保局表示，112年度台北市綠色採購金額為歷年最高，超過1億元的企業共24家，其中行業類別中以金融業為首。台北市淨零排放管理自治條例即將上路，環保局將持續輔導業者提升競爭力。

環保局表示，透過公開表揚方式，肯定民間單位落實綠色採購的努力。112年度台北市綠色採購金額達177億餘元，為歷年最高，約占全國採購金額657億元之27％，這些企業不但支持綠色採購，優先採購綠色商品，也願意配合北市永續發展政策，積極響應聯合國SDG12永續消費、促進綠色經濟。

這次獲獎企業中，寶隆公司申報金額高達31億餘元，為北市112年綠色採購金額最高的企業。該公司偕同中小盤商、上游供貨商，共同推廣廢紙分類回收，提升紙類資源的回收量與品質，購買以廢紙製成的工業用紙為主要產品，廢棄物減量目標每年減1％，並定期向員工宣導廢棄物減量、重複再利用及回收再利用3R觀念，於112年成立永續發展專責組織「企業社會責任管理委員會」。

局長徐世勲表示，淨零碳排是全球趨勢，歐美國家都積極響應，拿到環保標章需要長時間的規畫，企業本身要先做好企業環境管理、節能措施、省水措施、綠色採購、一次性產品與廢棄物減量及污染防制等，方能取得標章認證，目前歐美旅客都會優先選擇具有環保標章的旅宿，這方面的競爭力顯而易見。

徐世勲認為，台北市淨零排放管理自治條例即將上路，環保局都有主動聯繫業者，許多飯店業者也都有來接洽討論，執行面仍需要一段時間，能否在今年達標都有待討論空間，環保局會陸續輔導企業，讓他們有緩衝期提早因應，未來自治條例上路才不會手忙腳亂。