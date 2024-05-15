外交部長吳釗燮今赴立院外交國防委員會針對「推動國際社會聲援我國參與世衛大會」專案報告，召委馬文君詢問目前有多少邦交國為我們提案？吳釗燮回覆，目前6個，預期所有邦交國都會為我發聲。

馬文君表示，台灣在2009年到2016年間都有受到世界衛生組織（WHO）幹事長邀請，以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），但為何今年仍不能參加？

吳釗燮表示，2009年是因為接受了中國大陸的政治條件，做出妥協，這眾所皆知。馬文君詢問，是什麼條件？不過吳釗燮沒有言明所謂條件為何，而是續指在那之前就看到中共和世衛簽署機密的MOU，發現台灣要以這種模式參與WHA需要透過中共，也就是WHO要提供台灣援助需要透過中共。

馬文君指出，2016年我們也能參加，但當時民進黨已經執政了，是失去什麼，妥協了什麼才能參加，而現在說美國力挺台灣，但現在美國使了很大的力還是不能參加，台灣有優秀的醫療量能，在可以接受的範圍就應該把握機會。

吳釗燮表示，雖然2016年有參加，但對外發言也很清楚說，沒有接受中國政治條件，也沒接受中國對聯合國2758決議的說法，至於2009年到2016年接受九二共識後的參與，是每個政府的不同作法，強調2016年沒有接受九二共識。

馬文君詢問，民進黨執政後2017年到今年都沒參加過了，應務實面對整體國家利益，目前在WHO幫台灣提案的國家有幾個？吳釗燮回覆，因為報名時間21日截止，目前也都在增加當中。馬文君追問，目前邦交國中有多少個幫我們提案？吳釗燮回覆，目前有6個。