很多人早上喜歡來杯咖啡，但請先量完血壓。胸腔暨重症醫師黃軒表示，研究發現，血壓正常者每天喝2杯咖啡，心血管疾病風險可降25%，反之，若是收縮壓＞180mHg的嚴重高血壓患者，每天2杯咖啡，心血管疾病死亡風險則會翻倍漲，大增105%。

黃軒在臉書粉專PO文指出，許多人喜歡喝咖啡，適量喝咖啡可以提神醒腦，增加代謝，甚至還有抗氧化、預防慢性病等多種好處，不過，即使適合喝咖啡，建議每天最多不要超過300毫克的咖啡因，大約是2-3杯咖啡的量即可。另有9類族群不適合喝咖啡，分別敘述如下。

■高血壓的人：日本研究正常血壓的人，喝咖啡和從不喝咖啡者相比，每天喝1杯、≥2杯咖啡的人，心血管疾病風險分別降低了16%和25%，但若有高血壓，喝咖啡是會有心血管疾病風險的。

高血壓患者（收縮壓 >140mmHg），和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯、≥2杯咖啡的人，心血管疾病風險分別升高了16%和6%；嚴重高血壓者（收縮壓＞180mHg），和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡的人，心血管疾病死亡風險降低了26%；每天喝≥2杯咖啡的人，風險則升高了105%。

■心律不整的人：咖啡因會刺激心臟，使心跳加快、血壓升高。對心律不整的人來說，這可能會加重病情，甚至引發嚴重的後果。

■容易焦慮、恐慌的人：咖啡因可能加劇這些情緒問題，導致焦慮、緊張等不適感加重。

2022年瑞典的一項研究發現，5杯咖啡的咖啡因劑量，就會引起大部分恐慌症患者的恐慌開始發作。研究還發現，咖啡因也使健康的成年人，增加更多的焦慮情緒。

■孕婦：咖啡因攝入過多，可能會增加流產、早產和低出生體重的風險，雖然不是所有的孕婦，都需要禁喝咖啡，但大多數健康專家和研究建議孕婦每天的咖啡因攝入量不宜超過200毫克。

■火燒心的人：咖啡含有咖啡因和其他酸性物質，能刺激胃酸分泌，加重胃酸返流的症狀，如胃酸倒流和燒心症狀。而咖啡中的酸性物質，還可能對食管黏膜造成進一步刺激。

■大腸激燥的人：咖啡因含量可能會刺激腸道，導致腹痛、腹脹或是腹瀉

特別是對腹瀉型的大腸激躁症患者，咖啡因可能會加劇症狀。

除了咖啡因，咖啡中多酚和植酸等成份，也可能對腸道功能造成影響。研究發現，即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也可能引起大腸收縮，對某些人來說，喝了咖啡後可能會有立即想上廁所的衝動。

■失眠的人：咖啡因能夠刺激中樞神經系統的物質，對已有睡眠障礙的人，可能會加重失眠、多夢等症狀，影響睡眠品質，建議有睡眠障礙者，應該避免飲用咖啡，有研究顯示，即使在睡前6小時內喝咖啡，咖啡因也會減少深度睡眠階段，延長入睡所需時間，並可能導致整夜睡眠不足。

■缺鐵性貧血的人：咖啡中的多酚、咖啡因、植酸等成分會與鐵結合，會降低鐵的吸收率，從而影響非血紅素鐵的吸收，可能會導致病情加重。

■未成年的人：神經系統尚未發育完全，對咖啡因的敏感性和代謝能力相對較低，飲用咖啡可能影響睡眠、情緒和學習能力，不利於其健康成長。