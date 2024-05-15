NBA球星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）今年挑戰進入NBA，周二首度回應是否想跟父親同隊的話題，布朗尼斬釘截鐵表示，和父親一起打球並不是夢想，從未想過同隊，想以自己的名字在NBA立足。

綜合外媒報導，布朗尼參加NBA選秀前聯合試訓，體能測驗表現不俗，儘管不穿鞋身高僅6呎1.5吋（約186.7公分）比先前曝光的6呎4吋（約193公分）還要矮一些，但衝刺起跳摸高達40.5吋，高居第四名，跑動接球三分球測試25投19中，過程中曾連續命中12球，令人印象深刻。

不過，布朗尼在周二的五打五對抗賽中，上場19分鐘8投2中，抓下4個籃板奉送3次失誤，表現普通，能否把握後續三場比賽展現實力，將成為各隊球探評價布朗尼的關鍵。

布朗尼在賽後接受媒體訪問，正面回應「靠爸」評論，強調跟父親一起打球並不是自己的夢想，雖然父親曾經提到過幾次，但他沒有想太多，「我只想專注在自己的工作上，看看能把我帶到哪裡，而不是一直想著要與父親一起打球，這不是我的心態。」

目前沒有任何球隊公開表示會在選秀會上選擇布朗尼，美國媒體ESPN甚至預測他會落選。此外，有位不具名的NBA球隊GM也直言，布朗尼的實力距離進入NBA還很遠，很多人比布朗尼更有天賦，選擇布朗尼往往都是想吸引詹姆斯的注意。