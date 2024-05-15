2024青春設計節─青春影展5/16開跑，5/16~5/19四天，在高雄市電影館3樓經典影廳共放映9場，集結32部全台學生最佳作品，以及特別放映金馬動畫導演王登鈺和《小曉》導演靳家驊的金獎短片作品，週六（5/18）連續放映四場，每場皆有映後座談，所有場次皆免費索票入場，喜歡電影的影迷們，把握機會共同享受青春學子的影像魔力，即日起於Accupass與高雄市電影館1樓服務台索取。

焦點導演王登鈺《幽暗小徑的鬼》（圖片來源：高雄市電影館提供）

2024青春影展特別為影迷策劃「焦點導演」單元，介紹金獎導演王登鈺和靳家驊的短片創作歷程。王登鈺曾以《金魚》獲金馬獎最佳動畫短片、VR動畫《紅尾巴》獲全球動畫最高殿堂安錫影展的水晶獎最佳VR動畫，是台灣最具魔幻影像風格的動畫導演。青春影展選映《金魚》、《一分為二的世界》、《幽暗小徑的鬼》三部代表短片，從男孩的成長過程，逼視社會體制的反烏托邦，照映白色恐怖受難者施水芳的故事，一窺台灣動畫短片的精彩實力。

靳家驊首部電影長片《小曉》獲金馬獎7項入圍，靳家驊入圍原著劇本，也為林品彤奪下史上最年輕影后，片中以普通日常刻劃非普通母女的調度運鏡，令人驚豔靳家驊的導演實力。青春影展選映靳家驊的創作短片《女兒練習題》與《大吉》，皆以家庭故事切入婚姻、懷孕、成家等人生大事，並逼視心智障礙、死刑等社會議題，充滿人性感動與反思。靳家驊導演專題將於5/18（六）16:00放映，導演將蒞臨現場主講映後座談。

甫獲金穗獎最佳學生動畫的《好好拜拜》，獻上獅子頭、白斬雞等各式供品，以清淡詼諧的筆觸面對生命中最沉重的死亡（圖片來源：高雄市電影館提供）

本次32部入圍作品放映，選錄20部影視與12部動畫短片，義守大學《馬來亞虎》與《隔河》展現南部學子的創作實力，馬來西亞導演蘇智雄《馬來亞虎》，以家鄉原生種老虎的故事，隱喻父子親情困境，感人肺腑；許聖宗導演的《隔河》獲「高雄拍」計畫獎助，鄭有傑與吳至璿之間的父子關係令人動容，也反射高雄港區藍領工人的家庭現實。甫於金穗獎拿下評審團特別獎的《我們沒有問題》以一對同居戀人在週末早晨的爭吵，展開兩人看似沒問題，卻各有真相的情感關係。

甫獲金穗獎最佳學生動畫的《好好拜拜》，獻上獅子頭、白斬雞等各式供品，以清淡詼諧的筆觸面對生命中最沉重的死亡，展現青年世代面對生死的生命觀。國立台南藝術大學、台南大學、崑山科大等南部動畫系所學生推出《棉被山》、《姊弟》、《海鮮罐頭工廠》、《像我這樣的白芝麻》、《線》等作品，美學風格多元且有趣，中正大學資訊工程系研究生李瑞恆的《釋魂者》，更以非動畫本科系的身分，帶來驚奇連連的樂高動畫，非常吸睛，歡迎影迷蒞臨體驗青春創作者最精彩的畢業之作。

焦點導演靳家驊_女兒練習題（圖片來源：高雄市電影館提供）

2024青春影展共有36校、58系所、267部作品參賽，最後入圍32部影視、動畫短片，於5/16（四）至5/19（日）期間、在高雄市電影館3樓經典影廳放映，相關節目資訊與場次放映請至青春影展官網。9場放映場次皆免費索票入場，即日起於Accupass與高雄市電影館1樓服務台索取。