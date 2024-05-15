雲林縣公職營養師推動「515午餐蔬食日」，15日全縣5萬餘名國中小學生同時享用蔬食午餐，縣長張麗善（前左）前往北港鎮建國國中與學生一起用餐，希望透過此次活動提升學校午餐供餐品質。（張朝欣攝）

雲林縣公職營養師為提升學校午餐供餐品質，共同推動「515午餐蔬食日」，15日全縣5萬餘名國中小學生同時享用蔬食午餐，縣長張麗善前往北港鎮建國國中了解用餐情況，希望透過此次活動鼓勵大家多吃雲林蔬菜，了解學校營養午餐的運作與內容，以及營養午餐專業人員對學生健康的重要性。

雲林縣政府為提升全縣午餐品質，委請公職營養師分區輔導學校午餐安全衛生，以及每學期暑假辦理午餐祕書知能研習，並規畫學校午餐政策。建國國中楊琇棻等13名雲林縣公職營養師，為展示各校午餐規畫專業度、提升整體供餐品質，特別研擬此次午餐蔬食日實施計畫。

蔬食午餐菜單包括野菇甘藷炊飯、番茄素肉燥佐雞蛋、清香花椰菜、味噌蘿蔔湯、水果，張麗善親自示範炊飯如何料理，現場香味四溢，隨後與學生們共進午餐。張表示雲林是農業大縣，生產許多優質農特產，希望大家多採購雲林蔬菜，讓校園午餐更健康多元。

張麗善表示，雲林縣國中小午餐採公辦公營自設廚房供餐，午餐管理者目前依規定共聘請27名營養師專才專任，其餘由學校人員兼辦，由於兼辦人員除本職行政、教學等業務，還須處理繁雜的午餐業務，因此接任午餐管理者意願不高，此次特別出席與會，感謝營養師與午餐祕書的努力與用心。

張麗善說，活動的食材採用當地、當季且可回溯生產端的「三章一Q食材」，雲林縣各級學校也與豐泰文教基金會合作，由基金會提供一半經費向縣內有機農購買有機米，供應全縣國中小每周一次有機米，目前分階段試辦中，明年將全面推動。

楊琇棻指出，「食物日」全縣國中小學校午餐同步供應蔬食餐，以「吃當地、食當季」為菜單設計原則，有助於個人健康與經濟發展，也符合聯合國永續發展目標SDGs「環境保護、良好健康生活、經濟發展、負責任的消費與生產」4項指標。

楊琇棻提到，蔬食菜單由全縣學校營養師共同研發，今年1月23、24日辦理4場午餐作業人員廚藝示範交流活動，並加辦採購聯盟廚務人員廚藝示範交流等活動，提升全縣約335名廚務人員烹調蔬食菜色技巧。