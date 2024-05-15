花蓮縣議員楊華美今天上午在縣議會定期大會總質詢時，請消防局長吳兆遠說明大清水明隧道火警情況。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局長吳兆遠今天在縣議會定期大會總質詢時，說明大清水明隧道火警情況。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方14日因施工不慎發生火警，當天傍晚雖控制火勢，但大量緩衝輪胎繼續悶燒，直至15日中午還在搶救，引起議員關切縣內消防設備是否足夠。消防局解釋，救災時間長是因火場構造特殊，隧道上方輪胎被鋼板覆蓋，無法有效將水注及泡沫射向火點，未來會和公路單位討論相關救災措施，避免類似情況重演。

大清水明隧道上方頂板上月遭強震坍方落石砸中破損，施工單位昨上午切除頂版鋼筋時，火花不慎引燃緩衝落石的廢輪胎，由於現場風勢大，促使火勢向北延燒，火場範圍擴大，經消防人員加派車組，在明隧道南北2側採泡沫滅火，並協請直升機空中投水，終於在傍晚6時30分控制火勢，不過因現場大量輪胎持續悶燒，火警至今天中午仍未完全解除。

縣議員楊華美今天上午在縣議會定期大會總質詢時，請消防局長吳兆遠說明大清水明隧道火警情況，關心蘇花公路上的救災車輛及相關救災設備是否足夠，憂心隧道頂版燒了一天，是否增添日後的通行風險。

吳兆遠表示，大清水明隧道上方鋼板除鋪設20公分水泥，還堆疊8層的廢棄輪胎，再用1層鋼板焊接起來，最後再堆放沙袋；昨日火警屬塑膠類火災，消防隊立即出動泡沫滅火消防車灌救，現場泡沫足夠，但因火場構造特殊，泡沫無法有效射到火點，不過當天下午已控制火勢範圍，沒有再繼續延燒。

由於悶燒的輪胎被夾在焊接鋼板間，增添消防人員搶救難度，考量夜間落石風險大，今天清晨協請工程人員到現場敲除鋼板、移除輪胎，發現現場目前持續冒煙，沒有火點，利用泡沫滅火後，鐵板溫度已從攝氏60度逐步下降，顯示搶救措施有效。

吳兆遠表示，縣內目前有6輛泡沫滅火消防車，分配在各分隊，主要用於隧道搶救使用；消防局未來會持續檢視裝備是否足夠，也會與公路單位討論之後的救災措施。火警解除後，消防局將負責火災鑑定，至於隧道結構是否安全及未來能否通行則由公路單位評估。