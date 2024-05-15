行政院今年1月核定台中捷運綠線延伸彰化、大坑可行性研究，為持續推動軌道建設，台中市府交通局5月10日啟動綜合規畫案採購流程，交通局長葉昭甫說，目前綠線延伸最大的問題在於彰化段的都市計畫作業時程無法掌握，台中端率先規畫，預計明年7月綜合規畫出爐後可送中央審議。

綠線延伸大坑部分從舊社站到大坑，長2.49公里、將設置2座車站；往南延伸彰化部分從高鐵台中站跨烏溪進入彰化，沿途長6.59公里、將設5座車站，終點與彰化鐵路高架化金馬站共站。交通局指出，綠線延伸大坑、彰化於2020年通過交通部審查，之後提報行政院，今年1月31日可行性研究獲行政院核定。

葉昭甫表示，綠線延伸可行性評估獲核定後，市府立即啟動綜合規畫、環境影響評估與都市計畫變更的前置作業、採購招標規畫，內容包括整體路線檢討、車站規畫及工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響等評估，5月10日綜合規畫採購已上網招標，預計7月開標，順利的話，明年7月綜合規畫案應可出爐。

葉昭甫強調，綠線延伸案相較藍線比較單純，過去討論較多的是彰化端問題，他今年2月曾與彰化縣副縣長討論，彰化縣長王惠美日前也曾拜訪行政院長陳建仁，台中與彰化將各自努力，彰化部分有土地都市計畫問題需要努力，台中部分則先從綜合規畫方面開始做，希望帶動綠線延伸快速推動，等具體規畫出爐可先與中央討論，不然等到選舉年又可能遭耽擱。