台中市36歲吳姓男子，年初在空地抽菸後，未將煙蒂熄滅即丟往草叢，導致餘焰引燃物品，燒毀香蕉樹、芒果樹及1輛廢棄腳踏車，檢察官偵結後依公共危險罪提起公訴，法官認為，吳男隨手將煙蒂丟棄引燃火勢，造成他人財物損害，犯《刑法》失火燒毀物品罪，處拘役30日。

檢方起訴指出，吳男平時有抽菸習慣，本應注意使用打火機等火源，抽菸後應確實將菸蒂熄滅，竟疏未注意，今年初在台中市南屯區1處空地抽菸後，未確實將菸蒂熄滅即隨手丟棄，因菸蒂餘焰未熄滅，進而引燃火勢，導致李姓地主種植的香蕉樹、芒果樹及不詳之人棄置之腳踏車1輛燒損。

經警方調閱監視畫面後通知吳男到案，並扣得打火機1個；吳男坦承抽菸引燃火勢，並供稱當天徒步到空地點燃香菸，抽了1口感覺頭暈所以蹲下，並將未熄滅之菸蒂往路旁草叢丟棄。

法官認為吳男明知點燃香菸，應將香菸上殘留之餘燼確實熄滅，再丟棄至適當容器或物品之內，以免釀成火勢，甚至延燒周遭易燃物品，卻疏未注意及此，未將點燃之香菸完全熄滅，即隨手丟棄在路旁空地之草叢內，因此引燃火勢，致該處之植栽及不詳之人棄置之腳踏車1輛燒損，除對公共安全發生危害，亦造成他人財物損害之違反注意義務及犯罪危害程度。

法官審酌吳男犯後坦承客觀事實，態度尚可，以犯《刑法》第175條第三項「失火燒毀物品罪」，處拘役30日，如易科罰金以1000元折算1日，以資懲儆。