營造業中區職業安全衛生促進會（中促會）成員今到古坑鄉水碓南橋改建現場觀摩。（周麗蘭攝）

古坑水碓南橋梁橫跨石牛溪，又有重要管線通過，施工遭遇臨水作業、交通安全、感電、墜落等高風險，成為營造業中區職業安全衛生促進會（中促會）的觀摩對象，來自中部縣市的營建廠商今（15日）現場觀考察，稱讚雲林府對勞工職業安全重視有目共睹。

水碓南橋是溝通古坑鄉與斗六市的重要橋梁，自1979年啟用至今，橋墩裸露、橋梁龜裂脫落，梁底高度不足、落墩數過多不符合防洪治理計畫，中央補助及縣府自籌共計2.6億元，去年3月開工拆除重建。

雲林縣長張麗善自上任即要求安全衛生管理目標及原則「安全第一、災害歸零」、「逐年減災，杜絕災害」，使具有職業安全衛生的公共工程環境成為基本條件，並鼓勵縣府工程單位參與國家級獎項金安獎、金質獎評比。

縣府今年加入「營造業中區職業安全衛生促進會」，該會成立宗旨是促進營造事業之安全衛生交流合作，共同防止職業災害，保障工作者的生命財產安全。

中促會的營造廠商今（15日）在水碓南橋工地觀摩，縣長張麗善親自迎接致意。

張麗善表示，承接水碓南橋改建的2家廠商致力於提供安全場域讓勞工能安心工作、興建一座讓鄉親安全通行的橋梁，與雲林縣府不浪費公帑、興建優良品質公共工程的目標不謀而合。

勞動部中區職業安全衛生中心主任李文進稱讚，自從張麗善縣長上任以來，對於職安重視的程度有目共睹，雲林縣府今年加入中促會更展現保護勞工的決心跟態度，縣府在歷屆金安獎都有所斬獲，相信今年的成績也會非常好。

中促會會長蔡清為則表示，感謝張縣長對職業安全的重視，長官的重視就是對基層勞工的幫助。

雲縣府交通工務局長汪令堯說，今年加入中促會後積極參與各種學習觀摩，讓廠商對勞安更加重視，對品質更加要求，達到各界的期待。