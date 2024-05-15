台南市政府動保處呼籲飼主應盡速為家中犬貓完成絕育，以免受罰。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府動保處近年積極宣導落實寵物登記及絕育，但仍有許多人不清楚相關規定，曾有飼主因家中大門門鎖壞掉未及時修理，當時所飼養的母犬沒有絕育，其他流浪公犬趁機侵入住宅，造成母犬懷孕生產，動保處接獲民眾檢舉後，依違反動保法開罰飼主2萬5000元。

為有效控管浪犬浪貓的族群數量，達到人犬和平共處的目的，近年來台南市動保處持續積極向農業部爭取家犬貓絕育補助方案，除提供飼主較為親民的絕育費用外，補助項目還包括寵物登記及狂犬病預防注射。

動保處表示，很多飼主不清楚動物保護法已規定家犬貓必須完成絕育，因此常發生母犬生產後，飼主被裁罰的案例；另外，家犬貓絕育應不分公母，絕育後也有利於飼主管理及犬隻健康，最重要的是可以有效減少流浪犬貓的繁衍。

今年台南家犬貓絕育補助6月開跑；動保處說，屆時飼主可將犬貓帶至配合絕育的動物醫院進行絕育手術，補助內容包括絕育手術、狂犬病預防注射、寵物登記等3項免費，補助對象為混種犬貓 ，品種犬貓則不在補助範圍內，請飼主多加留意。

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