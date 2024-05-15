國家衛生研究院13日公布一項長達十年的追蹤研究報告，結果顯示除了肺癌之外，細懸浮微粒（PM2.5）也與慢性阻塞性肺病（COPD）、缺血性心臟病、中風等慢性疾病息息相關。國民黨團15日痛批，民進黨繼續死抱著民進黨非核家園的幻想，持續燒著「乾淨的煤」，讓國人用肺來發電？即便台中火力發電廠是世界上最大的污染源，也要繼續增加新機組，讓世界看到台灣空氣的髒？準總統賴清德要不要重新檢討錯誤的能源政策？

書記長洪孟楷表示，賴清德準總統曾經說過一句驚世名言：「台灣燒的是乾淨的煤。」從國衛院和環境部的研究報告顯示，事實證明全世界沒有所謂的「乾淨的煤」。燃煤發電是高污染發電，即便是用最有效率的機組，二氧化碳的排放量也比天然氣發電高達1.7倍，更比再生能源更高出17-69倍。

G7七大工業國宣示在2035年要淘汰燃煤發電，台灣北北桃約700萬人口，三部燃煤發電機組全天候火力全開，經濟部承認到了2035年，林口發電廠仍持續使用燃煤發電。洪孟楷要請問民進黨政府，台中、北北桃的國人，有欠你們什麼嗎？為何還要把癌症風險帶給民眾？

藍委李彥秀表示，錯誤的能源政策讓蔡英文總統宣示10年不漲電價，變成8年電價漲幅高達35％。人民承受高電價，還要擔心隨時跳電、停電。更可怕的是，國衛院的空污對健康評估研究報告顯示，PM2.5除了帶來肺癌高風險外，還對慢性阻塞的肺病、缺血性心臟病、糖尿病、中風等都息息相關。

李彥秀指出，健保上千億元的支出，除了肺癌，也都和慢性阻塞的肺病、缺血性心臟病、糖尿病、中風等慢性病也有關係。根據衛福部資料顯示，健保心臟病支出約200億元、中風相關支出約200億元、糖尿病支出約400億元，總計也將近上千億元的健保醫療支出，都與空污造成的疾病有關。李彥秀認為，若能及時調整能源政策，相對地可以逐步減少健保對相關疾病的支出，國人也不用為錯誤的能源政策，付出健康的代價。

李彥秀進一步指出，2022年亞洲鄰近國家平均餘命，日本84.8歲、南韓83歲，都高於台灣的79.8歲。2022年國人死於心臟病有23,668人、死於糖尿病有12,289人、死於高血壓性疾病有8,720人；這三大疾病都跟空污PM2.5有關。

藍委黃健豪表示，賴清德準總統有公衛背景，看到國衛院的研究報告，你不擔心嗎？面對台灣10大癌症死亡原因第一名的支氣管和肺癌，再從健保數字來看，2016年健保支出肺癌平均為110億元，到了2021-2022年達220億元。台中火力發電廠已經是碳排世界第一名，未來還要再增加6部燃氣機組，難道這是賴清德準總統的能源政策嗎？

黃健豪指出，中彰投癌症死亡原因的第一名，都是氣管、支氣管肺癌，台中火力發電電廠，就是中部地區最大的污染源

藍委廖偉翔表示，科學研究顯示，錯誤的能源政策會致人於死，非核家園是理想？還是幻想？看來是用人民的健康所換來的。為何中部民眾的健康，要用民進黨錯誤的能源政策來承受？中火是世界19大污染源，雖然看到2017年到2020年在地方政府努力之下污染源有下降，但仍不夠。

廖偉翔說，2019年國際呼吸學會論壇，發表在胸腔期刊上指出，「空污危害是從頭到腳」。台大公衛學院也發現，居住地區PM2.5的平均濃度，10年來每立方公尺增加10微克，會提升肺腺癌風險，更高於每天吸一包菸的人。廖偉翔要問即將上任的賴政府，到底要不要檢討錯誤的能源政策？要不要檢討非核家園的幻想？還是繼續用國人的健康，來持續民進黨的幻想？