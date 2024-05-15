路透報導，華為重新調整零售策略，積極地在中國大城市開設旗艦店，有些門市甚至就位在蘋果專賣店旁邊，較勁意味濃厚，凸顯華為期盼在中國這個全球最大智慧型手機市場重奪高階電子產品龍頭廠的地位。

華為在上海的熱鬧購物區翻修1棟三層樓的歷史建築作為最新旗艦店，新店位置就在蘋果上海旗艦店的對面，內還設有咖啡店與健身房。

華為在去年12月到今年2月期間已經在大城市開設4家類似商店，相較於過去主要仰賴授權的經銷商，華為如今採取積極的行銷攻勢。2019年美國實施制裁一度令華為智慧型手機事業受到打擊，隨著在中國境內取得替代零件，讓該公司開始重振旗鼓。

蘋果在中國大陸擁有47家門市，自2019年才開始設立旗艦店的華為如今已有11家據點。

27歲的物理治療師Amy Chen本周前往上海商店，由iPhone 15 Pro換成華為高階Pura 70 Ultra手機。她說：「華為旗艦商店很好，商店內部比對街的蘋果門市更明亮。」，