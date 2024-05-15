遭大陸制裁寶傑怎麼看？ 本尊「這樣」回應了 @ChinaTimes

大陸國台辦今（15）日宣布，制裁資深媒體人劉寶傑、退將于北辰、民進黨政策會執行長王義川、時事評論員李正皓和財經專家黃世聰等5位名嘴，理由是他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立。對此，前立委郭正亮認為，這次的懲戒是種殺雞儆猴，大陸觀察這5人已有一段時間，並認定他們不斷傳播錯誤訊息，他也提醒，這次的懲戒不能小看，因為不只不能去大陸發展，甚至還連帶可能影響到是否能去與大陸友好國家。

針對國台辦的宣布，劉寶傑表示，將在今晚的節目回應國台辦的批評；于北辰撂話，這是「最大的榮譽勳章」，若大陸不實施民主，他終生不會踏上大陸領土；王義川回應，一方面講歡迎對話，又對台灣人的言論自由指指點點，無助於兩岸關係，建議國台辦深自反省；李正皓表示，獲得光榮的制裁「不用羨慕我」；黃世聰則說，一切如常，藍綠紅白他都敢罵。

郭正亮今在中天網路節目《綠也掀桌》表示，很多台灣人不喜歡共產黨，大陸懲戒劉寶傑等人，而沒有把所有人列為黑名單的原因，是因為他們觀察了一陣子，認定這5人不斷的在傳播錯誤訊息。郭正亮舉例，這5人中的其中1人，曾稱大陸只能做「去淄博吃燒烤」的旅遊，意圖塑造大陸很窮的觀感，這些事在微博等社群平台流傳已久，現在予以懲戒，有在殺雞儆猴的味道。

郭正亮也坦言，這份名單公布後，自己其實有點意外，因為這5人都不是政界人物，大陸以前沒對非政界人物做過這種事。郭正亮也提醒，大陸影響力變大了，這次的懲戒不能小看，不只不能去大陸發展，還連帶可能影響到是否能去與大陸友好的國家。