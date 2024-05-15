女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉嚨，就醫診斷竟是腸病毒。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

近期腸病毒疫情持續升溫，頭份市為恭紀念醫院每天均有超過數十位幼童前來急診或門診就醫。近日，一名3歲女童急診，家長描述女童在用餐後哭鬧著喉嚨疼痛，母親原來懷疑可能是被魚刺刺傷喉嚨。但經為恭醫院兒科主任李浩遠檢查後，診斷為腸病毒感染導致的手足口病，類似被魚刺刺傷，這是腸病毒A71型感染的典型症狀，女童收治住院，經治療後已獲得改善。

為恭醫院兒科主任李浩遠表示，腸病毒A71型流行高峰期在夏季，6歲以下兒童最容易感染並可能發展為重症。感染後潛伏期為2至9天，症狀主要表現為手足口病，但有時僅出現口腔潰瘍或發燒。約有五分之一的兒童會發展出腦幹腦炎、腦脊髓炎、腦膜炎、急性肢體麻痺、肺出血及心肌炎等併發症，這些併發症通常在發病後2至7天出現，並可能在數小時至數天內致死。家長應謹慎並且注意，若家中孩童有出現以下症狀，應儘速就醫，包含意識不清、異常嗜睡、活動力差、手腳無力、肌躍型抽搐、嚴重嘔吐或呼吸急促或心跳加快等。

女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉嚨，就醫診斷竟是腸病毒。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

李浩遠特別提醒，許多父母認為孩子曾感染腸病毒後就不會再感染，但事實上，不同型別的腸病毒仍可能再次感染。目前已知的腸病毒型別超過百種，包括克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒和小兒麻痺病毒等。疾管署表示近一周腸病毒門急診就診近1.8萬人次，為過去10年來同期最高。

李浩遠提醒，目前預防腸病毒A71型的最有效方法之一是施打疫苗，滿2個月至未滿6歲的幼兒建議可施打腸病毒A71型疫苗，經醫師評估後可自費接種。李主任補充說明，雖然此疫苗無法預防其他型別腸病毒重症，但因腸病毒A71型是引發重症的主要病毒，接種此疫苗能預防大部分腸病毒重症情形，能降低兒童感染重症的機率。