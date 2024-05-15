520的諧音為「我愛你」，這天是不少情人約會的日子，超商也推出咖啡優惠慶祝，7-ELEVEn今（15）日起推出咖啡寄杯520元優惠，品項包括特大杯拿鐵11杯、特大杯美式14杯、大杯卡布奇諾15杯、中杯精品美式／拿鐵任10杯等，最低下殺58折。

7-ELEVEn今起至24日共10天，推出Open Point「行動隨時取」，特大杯拿鐵咖啡11杯520元，等同於打68折、特大杯美式14杯520元，下殺62折、大杯卡布奇諾15杯520元，打63折；另外中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，打58折。

此外，今起到28日到7-ELEVEn門市購買CITY CAFÉ特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折；精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元。

全家便利商店則是今起到17日，使用App優惠趣領券，雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1，特價28元；黑松沙士大人系啤酒花風味任選買1送1，特價18元。

萊爾富即起至28日也有咖啡優惠，大杯美式原價45元，特價一杯29元；大杯拿鐵原價55元，特價一杯39元。