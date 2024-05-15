苗栗縣政府為使原住民族聚落的國土功能分區劃設作業更為完善，並能符合部落實際需求，特別辦理「苗栗縣部（聚）落環境基本調查、部（聚）落溝通及國土功能分區圖法定作業」說明會，並將在5月22日將獅潭鄉百壽村文健站舉行，縣府歡迎各部落族人踴躍參加。

原住民族聚落國土功能分區畫設作業，調查人員已於今年4月至5月中旬親赴獅潭鄉百壽村內調查。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

原住民族聚落國土功能分區畫設作業，調查人員已於今年4月至5月中旬親赴獅潭鄉百壽村內調查。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

原住民族聚落國土功能分區畫設作業，考量部落環境基本調查成果後續，將應用於輔導原鄉居住用地合法佐證文件使用，所以必須與原住民面對面說明，縣內原住民族地區城鄉發展地區第3類及農業發展地區第4類草案，國土功能分區圖說修正作業以及調查工作。

縣長鍾東錦特別指示，在召開相關說明會或宣導時，務必要向部落族人說明本次調查作業事宜，並針對土地合法化問題及因地制宜的土地使用管制規則進行說明與討論。縣府原住民族及族群發展處已於今年3月13日辦理第一梯次第一場次獅潭鄉公所及村里鄰長會議，說明本次調查作業的方式及範圍。

本案調查人員已於今年4月至5月中旬親赴獅潭鄉百壽村內調查，針對每棟建築與設施逐一記錄其使用類型，並拍攝建物現況與門牌照片。調查成果將供未來國土計畫輔導部落2016年5月1日以前既有居住用地合法機制使用，作為未來族人依法申請同意作住宅使用的相關佐證文件。

目前第一梯次的部（聚）落環境基本調查環境調查作業已大致完成，各部落調查成果將製成清冊，放置於公所及村辦公室供民眾查閱。

為使部落族人更了解部落建物調查情形，原民處長盧曉玲強調，本次調查成果攸關族人權益，應再召開第一梯次第二場次公所及村里鄰長會議，獅潭鄉訂於5月22日下午2時，假獅潭鄉百壽村百壽文化健康站辦理，屆時將邀請村長、鄰長及部落領袖等一同協助確認調查成果，並歡迎各部落族人踴躍參加。