台灣老牌遊戲公司「大宇資訊」昨（14）日透過公開資訊表示，為了集團長期策略發展，公司持有的《仙劍奇俠傳》（除中國大陸）及《軒轅劍》智慧財產權將進行開放規劃、洽談，意即將販售兩大經典IP授權，消息一出引發玩家熱議，網友也感慨：「賣祖產了」、「只有中國大陸會要而已」、「小時候看到大的情懷」。大宇資訊董事長凃俊光則表示，多年沒有新作品的IP，若販賣給其他公司可以達到再活化、去創新的結果，自己並不排斥。

《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》系列是大宇資訊在1990和1995年發售的仙俠遊戲，對許多玩家來說都是童年回憶，可說是遊戲啟蒙的經典作品，後續也改編成不少影視作品，雖然兩大IP都有陸續發布系列新作，但近年來影響力逐漸下降，且因遊戲機制和內容未有突破，讓部分玩家感到失望。不過近幾年大宇資訊在單機遊戲領域持續耕耘，包括《女鬼橋》系列也頗受玩家好評，且手上也還有《大富翁》系列IP。

大宇資訊宣布將出售《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》兩大經典IP，引發網友感慨。圖為軒轅劍。(翻攝自Steam)

大宇資訊14日宣布，經過公司董事會決議，為因應集團長期策略發展，擬處置本公司持有之《仙劍奇俠傳》智慧財產權(除中國大陸以外之海外地區(含台灣地區)）及《軒轅劍》智慧財產權(全球)，授權董事長進行規劃及洽談，後續如有洽詢適合之交易對象及條件後，將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。大宇資訊早在2021年就已經將《仙劍奇俠傳》的中國大陸地區的智慧財產權，以及當時旗下子公司「北京軟星」的股份，出售給中手游集團（CMGE），交易金額約為新台幣23億元。

另據《ETtoday》報導，大宇資訊董事長凃俊光15日在媒體餐敘表示，對於公司來說，像是「軒轅劍」系列已經有4年沒有新作品，販售IP給其他公司可以達到再活化、去創新的結果，自己不會排斥這樣的方式。

大宇販賣「雙劍」IP的消息一出，引發玩家和網友震驚，PTT鄉民說：「十年磨一劍都磨光了」、「本來大家還想說其他遊戲如果賣得好，還會回頭開發軒轅劍勒」、「畢竟大宇+雙劍對台灣玩家來說是小時候看到大的情懷」、「如果真賣，說不定是出雙劍的動畫吧」、「淪到要賣祖產了啊」、「大宇現在就只剩做出獨立遊戲的功力，沒辦法做出大製作」、「是蠻可惜的 但有人買去發揚光大也不錯」、「雙劍這IP就只有中國大陸會要而已啊，真的是RIP」、「舊IP並沒有式微，只是公司自身無力再拓展」、「大宇賣掉這個還剩什麼」、「可惜了 我的童年」、「時代的眼淚，感謝大宇仙劍軒轅劍陪我度過童年」。