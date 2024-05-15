挪威皇家F-35隱形戰機

挪威皇家空軍很快就能使用生物燃料，而不是熟悉的煤油噴射燃料，來駕駛F-35隱形戰機。

綜合外電14日報導，這項「綠色」倡議已成為挪威航空計畫的一部分。消息人士說，挪威的目標在於證明，生物燃料在高科技軍事行動中的可行性。然而，挪威的首次歷史性倡議並非創舉。

事實上，2016 年 11 月時，美國率先測試讓F-35利用生物燃料飛行。而這是探索替代能源，以及減少軍隊碳足跡更廣泛努力的一部分。這些試驗在於評估F-35使用生物燃料時，所能展現的性能和可靠性，好確保它們能在不影響效率或安全的情況下，仍能保持戰力。

當時測試是在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）進行，為這類先進測試提供必要的基礎設施和專業知識。而測試結果顯示，F-35的確能靠生物燃料飛行，不會有何重大影響，無論是速度、機動性和航程，都維持了性能指標。而這顯示，生物燃料可以成為F-35，甚至其他軍機傳統噴射燃料的可行替代品。

儘管使用生物燃料並未增強 F-35 的戰力，但確實提供了一種可持續的選擇，有助於減少碳足跡和提高能源彈性等目標。無可否認的，生物燃料具有多種戰術和戰略優勢，其中最重要的戰略優勢之一，就是減少對進口化石燃料來源的依賴，因為生物燃料可以利用能源作物、農業殘餘物和有機廢料等原料在當地生產，繼而提升國家能源安全。

而在爆發衝突時，在地生產燃料的能力則能降低武裝部隊的脆弱性，並確保能源供應更穩定和有彈性。此外，使用生物燃料還能減少溫室氣體排放，改善軍事行動的環境足跡，並有助於遵守環境法規和國際減排目標。

而不缺石油的挪威讓F-35使用生物燃料，未來對戰機的性能，以及相關開發和生產成本會造成什麼影響，還有待觀察。但這項技術仍可能令其他化石燃料較少的國家感興趣，成為值得密切關注的發展。