韋禮安出道近14年,與索尼音樂自2019年合作以來,推出兩張精彩的國語專輯《Sounds of My Life》和《明天再見》,其中專輯《Sounds of My Life》獲得4項金曲獎入圍,他也發行了首張英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk》,獲得非常亮眼的成績和高度評價。而他為了電影《月老》創作和演唱的主題曲〈如果可以〉,更是成為年度神曲,在數位音樂平台Spotify盤據第1名長達274天、在前50大排名更已長達30個月,至今仍在榜;如今,他宣布與台灣索尼音樂完成續約,再度攜手合作,共同開創音樂新篇章!

對於再次和索尼音樂合作,韋禮安表示:「能夠繼續與索尼音樂合作,是釋放我創作潛力的完美下一步!我和索尼對於我的音樂事業有一致的願景,索尼的全球網路創造一個令人難以置信的平台,讓更多人可以聽到我的音樂。很高興能與索尼音樂團隊繼續合作,一起探索未來更多的可能性。」

韋禮安宣布與索尼音樂續約。(索尼音樂提供)

台灣索尼音樂娛樂公司總經理符國文也表示:「華語流行音樂的格局正在轉變,索尼音樂透過與韋禮安的緊密合作,將他的傑出才華與索尼的全球網路和對音樂產業的認知相結合,不僅可以將華語行音樂提升到新的高度,同時也重新定義對國際音樂的影響力。」

而韋禮安今年除了將發行眾人期盼的新歌,也即將展開多個國際項目,將陸續與韓國和越南等地藝人合作,開創出不同以往的音樂篇章。除了歌曲創下好成績,韋禮安於2022年再度站上台北小巨蛋開唱,舉行「如果可以,我想和你明天再見」演唱會,2場票房秒殺,好評不斷,並於隔年返場,再次秒殺!在今年5月移師高雄巨蛋,同樣叫好叫座,而這個演唱會系列將在下半年正式啟動大陸巡迴,演出邀約不斷的韋禮安也因為正面的形象和高人氣號召力,讓他手握多項代言,成為廣告廠商的最愛。