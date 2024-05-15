韋禮安出道近14年，與索尼音樂自2019年合作以來，推出兩張精彩的國語專輯《Sounds of My Life》和《明天再見》，其中專輯《Sounds of My Life》獲得4項金曲獎入圍，他也發行了首張英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk》，獲得非常亮眼的成績和高度評價。而他為了電影《月老》創作和演唱的主題曲〈如果可以〉，更是成為年度神曲，在數位音樂平台Spotify盤據第1名長達274天、在前50大排名更已長達30個月，至今仍在榜；如今，他宣布與台灣索尼音樂完成續約，再度攜手合作，共同開創音樂新篇章！

對於再次和索尼音樂合作，韋禮安表示：「能夠繼續與索尼音樂合作，是釋放我創作潛力的完美下一步！我和索尼對於我的音樂事業有一致的願景，索尼的全球網路創造一個令人難以置信的平台，讓更多人可以聽到我的音樂。很高興能與索尼音樂團隊繼續合作，一起探索未來更多的可能性。」

韋禮安宣布與索尼音樂續約。（索尼音樂提供）

台灣索尼音樂娛樂公司總經理符國文也表示：「華語流行音樂的格局正在轉變，索尼音樂透過與韋禮安的緊密合作，將他的傑出才華與索尼的全球網路和對音樂產業的認知相結合，不僅可以將華語行音樂提升到新的高度，同時也重新定義對國際音樂的影響力。」

而韋禮安今年除了將發行眾人期盼的新歌，也即將展開多個國際項目，將陸續與韓國和越南等地藝人合作，開創出不同以往的音樂篇章。除了歌曲創下好成績，韋禮安於2022年再度站上台北小巨蛋開唱，舉行「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，2場票房秒殺，好評不斷，並於隔年返場，再次秒殺！在今年5月移師高雄巨蛋，同樣叫好叫座，而這個演唱會系列將在下半年正式啟動大陸巡迴，演出邀約不斷的韋禮安也因為正面的形象和高人氣號召力，讓他手握多項代言，成為廣告廠商的最愛。