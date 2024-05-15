氣候變遷引領著世代變遷，台灣房屋集團因應環境變化，10年前便開始執行植樹造林計畫，成為國內第一家以植樹造林來守護地球的房仲業。台灣房屋集團總裁彭培業9日出席《中國時報》舉辦的「綠活淨零、領航永續」ESG論壇，分享台灣房屋如何以10年的時間推動ESG進展，引領房仲界迎向綠色轉型。

台灣房屋集團十年磨一劍 深耕ESG邁向綠色轉型

彭培業認為，建築最重要的核心價值就是環境，因此台灣房屋從10年前便開始投入植樹造林工程，目前在新北瑞芳、桃園中壢、新竹寶山、苗栗大湖等地，打造出4大林場，成為全台第一家在房仲領域投入植樹造林的企業。

他表示，一棵20年的大樹可以供應3600公克的氧氣，目前台灣房屋集團已植栽養護超越35,000棵樹木，每年約可以吸收7,000公噸以上的二氧化碳，不僅善盡社會責任以外，更幫助減緩溫室效應帶來的影響。

未來台灣高齡人口將改變社會結構，彭培業因而觀察到樂齡環境的重要性，進而提出養生地產的想法。 (圖片來源/中時新聞網)

除了植樹造林的行動之外，彭培業也觀察到未來台灣高齡人口將改變社會結構，導致高端健康地產興起。他也預言，涵蓋住宅、商業、地產與優良環境的度假飯店型養生宅，會是未來一大趨勢。

為此台灣房屋集團打造亞洲健康智慧園區，該「創新設計樂齡建築」特別導入ESG概念，6,000多坪的土地容納了3,600坪園林，供給住戶清新空氣的同時也持續為地球淨零減碳。

台灣房屋打造6,000多坪的亞洲健康智慧園區，融入創新樂齡建築的概念，提供銀髮族們一個能健全生活的健康好宅。 (圖片來源/中時新聞網)

健康智慧園區使年長者的健康住宅需求，都能夠妥善地被解決。健康宅結合ESG的永續概念，不只守護地球，更兼顧銀髮族的樂齡生活。

台灣房屋獨步全台，成為首家房仲業投入於植樹造林及銀髮住宅的企業，隨著時代演進，台灣房屋深知企業所蘊含的社會責任，因此領航環境永續也成為他們未來需持之以恆的道路。