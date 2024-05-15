朝陽科技大學在2024年已連續6年進榜全球最佳年輕大學排名，展現亮眼的辦學績效。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大致力國際化校園有成，吸引全球逾千名境外生就讀，成功打造校園國際村。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

英國泰晤士高等教育近日公布2024全球最佳年輕大學排名，評核建校未滿50年大學，全球共1171所大學參加；台灣有18所大學入列，朝陽科技大學創下連續6年、非醫學類的私立科大唯一進榜。校長鄭道明15日表示，朝陽科大辦學願景就是成為世界級大學，創校30年來致力國際化，展現學術績效、研發量能及社會影響力。

此外，朝陽科大也進榜全球最佳大學排名、世界大學影響力排名、全球新興經濟體大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球商業與經濟領域排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名，更在2024 QS世界大學排名，名列私立科大第一。

全球具影響力的大學排行榜—英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）的2024全球最佳年輕大學排名（Young University Rankings），評比「教學」、「研究環境」、「研究品質」、「國際視野」及「產學」等5大範疇共18項指標，評核建校未滿50年的大學。

鄭道明表示，朝陽科大與全球5大洲超過640所海外學校簽訂學術合作協議，國際學生逾千名，延攬印度、土耳其、美國及日本等16國優秀師資，多位學者獲選為史丹佛大學統計全球前2％頂尖科學家（World's Top 2％ Scientists）。

鄭道明說，朝陽科大每年提供學生獎助學金逾1億元，開設跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等30個跨院系學程，同時提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等15個跨領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差，提升就業競爭力。

此外，朝陽科大斥資7億元成立航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系、航空運務系及航空科技研究所，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓課程之大學，為學子打造飛航圓夢基地，成為國內培育航空產業人才的首選。