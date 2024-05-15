距離520總統就職剩下不到一周，國安局針對新總統各項維安裝備也陸續到位，據透露，價值2700萬的賴清德BMW760i防彈座車已運抵台灣，目前正進行各項安全檢測，駕駛也已完成訓練，預計下周總統職後就會上陣。

國安局今天表示，該車符合國際官方測試標準之防彈等級及防爆丶抗爆功能等安全規格，可滿足特種勤務所需，確保安維對象安全。

賴清德的總統防彈座車已經在4月16日核發耗能證明。國安局也證實，該輛防彈超是依據政府採購法公開招標，由汎德股份有限公司得標，已完成交車及驗收程序。

BMW 760i Protection xDrive Sedan排氣量達4395c.c.，配備最新的4.4升雙渦輪V型八缸引擎，可以爆發530匹馬力、750牛頓米的最大扭力，同時搭配四輪驅動系統，0到100公里加速只需要6.6秒，由於有超強防彈裝置，因此車重高達4183公斤，最高時速也只有210公里，但也是全世界唯一一款配備主動轉向系統的防彈安全車，等同是一座移動公路城堡。但油耗部分就有些耗油，市區每公升只能跑4.97公里、高速每公升8.31公里，綜合油耗數據，每公升只能跑7.2公里。

該型車由全防彈鋼板組成，車底與車頂也特別採用防彈玻璃、防彈鋼板，可以抵擋7.62公厘口徑輕型武器、爆裂物、小型無人機及爆裂物等攻擊，擁有最高VR9的防護等級。