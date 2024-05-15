被國台辦嚴懲 王義川：朱鳳蓮不是叫我去走走？應該是此事被制裁。資料照

大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，民進黨政策會執行長王義川今受訪表示，「上個月國台辦發言人朱鳳蓮才說歡迎我去，叫我去中國走走，結果今天就把我制裁，到底要不要我去？要不要跟我交流？每天講的都不一樣」。「今天國台辦發言人好好檢討一下，跟朱鳳蓮討論一下？」他還說出自己被制裁的原因。

五位「名嘴」被制裁的原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。王義川今出席中常會前受訪指出，被中國制裁會發生甚麼事他還在GOOGLE，「是在台灣走路被蓋布袋還是怎麼樣？還在研究中」；「我覺得國台辦在破壞兩岸關係」。

他說，前一陣子還希望跟綠營人士多多交流，說有空回來祖國走走， 現在呢？根本在破壞兩岸關係，「你們一直在排除切掉兩岸交流的管道、善意 所以中國政府想清楚，中共國台辦就是破壞兩岸關係的元兇」；他還說，「今天國台辦發言人好好檢討一下，跟朱鳳蓮討論一下，到底歡不歡迎我們去中國？如果不歡迎、制裁我，我沒意見，但兩邊不要講不同的話」。

被問到到底講甚麼話被制裁？王說，「我想起來了，應該是中國的高鐵」，前總統馬英九去坐的高鐵是中國刻意安排，因為馬英九坐的高鐵前面有一條白色的桌巾，上面擺著水果擺著茶，後面有一個靠背，這個他不太有辦法跟中國人解釋，「在台灣靠背跟靠腰的差別」。

他說，自己在講的就是，放在馬英九腰上的小枕頭，小枕頭很大已經到背部了，可以稱為靠背，講台語也不好聽，不想跟中國人解釋。

王義川曾任臺中市政府交通局局長，所以他說，研究高鐵很久，因此才會覺得，中國高鐵不會很厲害，因為先進的都在歐洲跟日本，可能這句話傷到中國的心。

至於是否視為「榮譽勳章」？他說，這是沉重的負擔，因為已經沒有回頭路了，被點名後負擔更沉重，為了台灣承擔越來越沉重。

他表示，「我不是第一個也不是最後一個」；後起之秀很多，請每晚收看政論節目就可以看到那些人被列入，「李正皓點名我說，我什麼貢獻都沒有，憑甚麼被列入，我也覺得是這樣，希望大家前仆後繼」，剛剛遇到立委王定宇，王定宇說很早以前就被列入；「王定宇叫我不要太囂張，列入不是只有你一個，我知道前面已經排了快100個」。