一名58歲男子，平時解尿常有尿不乾淨、尿流變細及流速變慢的情況，但由於都還尿得出來，就不以為意；怎料之後卻越來越容易感到疲倦而求診，結果超音波一照，攝護腺肥大宛如芒果，再進一步抽血檢查，腎功能已惡化到第4期，再拖下去恐就要洗腎。醫師提醒，很多人不知道攝護腺肥大的嚴重性，若太晚處理，恐對膀胱、腎臟造成不可逆的傷害，千萬別輕忽了。

收治該個案的泌尿科醫師呂謹亨於粉專發文表示，男子本身沒有糖尿病、高血壓或其它問題，在了解相關症狀後，為對方安排了一系列檢查，結果超音波一照，攝護腺肥大已接近芒果大小，膀胱更從正常的球形，退化成聖誕樹的形狀。

除此，該男子兩邊腎臟也出現了腎水腫，呂謹亨說，為患者抽血檢查時發現，其腎功能已惡化到第4期，屬於慢性腎衰竭階段，再拖下去可能就要洗腎了。趕緊幫病人置放尿管，流出了1000多毫升的小便，後續再藉由手術解決攝護腺肥大問題，也避免腎臟、膀胱持續惡化。

藉此個案，呂謹亨提醒，很多人只聽過攝護腺，卻不了解攝護腺肥大的嚴重性。他解釋，隨著年齡增長，男性荷爾蒙繼續分泌，攝護腺會不停的增大，正常攝護腺大小約為20公克的荔枝、栗子狀腺體，50歲後，則以每10年增加6公克的速度生長，但每個人變大的速度不一樣。

一旦攝護腺肥大壓迫到尿道，呂謹亨指出，可能會造成解尿不易、頻尿、尿失禁、血尿、夜尿等症狀；接著膀胱會開始退化，腎臟尿液運送困難，從而引發腎水腫、腎功能變差，最嚴重恐需要洗腎。

呂謹亨說，傳統患者大都隱忍不願就醫，甚至聽信偏方。除了不了解相關健康知識、怕開刀外，最大原因是擔心治療後「雄風不在」，影響性能力。因此，過去常發生先吃攝護腺的藥物，吃到尿不出來才來治療，然而此時的膀胱甚至是腎臟，往往已造成不可逆的傷害。

呂謹亨提到，其實過去會有這種顧慮，是因為傳統電刀或雷射攝護腺刮除術，容易有逆行性射精、尿道或膀胱頸狹窄、出血、傷口疼痛，甚至影響性功能的併發症。但目前新式的攝護腺手術，治療效果都很好，因此，早期的攝護腺肥大可提早介入治療，往後就不需要再服用攝護腺藥物，非但不損害性功能，還能改善頻尿、夜尿，提升生活品質。

最後，呂謹亨呼籲，50歲以上、以及有家族病史的45歲以上男性，應定期做攝護腺檢查，抽血檢測攝護腺特異抗原（PSA），藉此來掌握攝護腺的健康狀況，以利及早發現、及早治療。