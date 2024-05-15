取自總統府直播畫面

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美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季，由來自台灣的妮妃雅奪冠，打破比賽中的「亞洲魔咒」。蔡英文總統今（15日）接見妮妃雅，感謝所有皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出打破框架。她相信，妮妃雅的成長歷程也會帶給許多台灣年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心，做自己。

妮妃雅今天身穿亮麗的黃色表演服，與其他5位皇后在總統府敞廳、國父半身雕像前表演變裝秀。蔡英文笑稱，這是她擔任總統8年來，第一次總統府這麼熱鬧，「有這麼多顏色以及漂亮的人」，感謝妮妃雅及各位皇后帶來的精采演出。

蔡英文恭喜妮妃雅獲得魯保羅變裝皇后秀的總冠軍，也是該節目第一個摘下后冠的台灣人，非常不容易。妮妃雅在節目中，和來自全世界的皇后競賽，不僅要模仿、脫口秀、對嘴、跳舞，還在自己設計的服裝當中，融入台灣元素，驚豔了評審與全世界的觀眾。

然而在華麗演出的背後，其實是一場反抗，反抗社會的歧視，反抗異樣的眼光。蔡英文感謝各位皇后展現無所畏懼的美麗，挺身而出、打破框架。

妮妃雅奪冠的那一天，也是紀念「玫瑰少年」葉永鋕的性別平等教育日，後天也是國際不再恐同日。蔡英文表示，過去幾年，政府致力於推動性別平等，也完成婚姻平權，就是希望在民主、自由的臺灣，不論性別氣質、性傾向，每個人都可以展現自我，也能和自己相愛的人成家。

蔡英文強調，現在的台灣已經是世界的台灣；台灣的妮妃雅也是世界的皇后。妮妃雅將在今年的巴黎文化奧運台灣館演出，讓更多人看見台灣的文化。「Shantay you stay」，如同當初魯保羅給妮妃雅的啟發，「If you can't love yourself, how you gonna love somebody else？」她相信，妮妃雅的成長歷程也會帶給許多臺灣年輕人勇氣，能夠無所畏懼、保留真心，做自己。

妮妃雅首先感謝總統邀請她及「瘋家」來總統府表演，「這應該會成為全世界第一個有皇后表演的總統府」；她也感謝蔡英文這麼多年來，讓台灣有很多的第一，像是婚姻平權，以及成為台灣第一位女總統。她要感謝她生長在台灣的母親，也感謝總統對國家的貢獻，栽培了台灣這塊土地，讓她可以成長為今天的樣子。

妮妃雅說，今天衣服的靈感來自於台灣特有種的黃蓮花，需要很多泥土才能長得漂亮，就如同台灣也面臨很多困難，但出淤泥而不染。因為有總統作為榜樣，她們可以展現出美貌，長成美麗的樣子，也感謝總統這8年來的貢獻，成為台灣的媽媽。