減重又不復胖，才是成功減重。減重醫師蕭捷健表示，想要減重不復胖，不妨採用「佛系減重」，有研究發現，減重速度越慢，復胖的可能性越低，這可能與易養成習慣、較易維持肌肉量和基礎代謝率及不容易有剝奪感有關。

蕭捷健在臉書粉專PO文指出，他遇到非常佛系的減重學員，一周高碳2天，放縱兩天，低碳3天，一個月減2公斤，3個月也減了快7公斤體重，慢工出細活，有成果最重要。

蕭捷健指，研究發現，減重速度越慢，復胖的可能性越低，實際上，慢慢減重確實有以下3個好處：

■容易養成習慣：慢速減重容易讓我們養成習慣。「美國臨床營養期刊」上的一項研究指出，慢慢減重能夠幫助養成長期可持續的飲食和運動習慣。

■慢慢減重能維持肌肉量和基礎代謝率：從生理角度來看，慢速減重有助於維持肌肉量，避免代謝率下降，快速減重常會導致肌肉流失，進而使得長期維持體重變得更加困難。

「臨床內分泌與代謝期刊」上的研究，即使在大量減重並保持肌肉量情況下，代謝速率仍可能會顯著降低。

■不容易有剝奪感：從心理面來看，減重進行得過快時，可能會引起強烈的饑餓感和剝奪感，這可能導致減重後出現過度進食。相反，慢速減重讓人有足夠的時間，去適應新的飲食習慣和飽腹感，從而有助建立長期的飲食控制。

碳水循環減重法的關鍵是找到適合自己的天數安排，不需要過於迅速或困難。碳水循環的方式，高碳日可吃飯麵等精緻澱粉，中碳日吃根莖類、豆類等原型澱粉，低碳日則從蔬菜中攝取澱粉。放縱日則可吃喜歡的食物，以此方法成功減重的學員，在高碳日有運動，澱粉當然會乖乖存到肌肉裡，不會變脂肪堆起來，放縱日就用低碳來平衡。