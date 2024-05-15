隨著智慧科技、綠能觀念盛行，新的產業與擁有專業技能人才炙手可熱，為培訓更多青年投入國家重點產業爭好薪，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，透過專業職業培訓，幫助青年能取得5＋2產業創新等關鍵技術能力，原本從事銀行業的「小欣」月薪3萬元，接受數據平台開發等課程訓練後，躍升為前端工程師且薪水大漲5成。

原本在銀行擔任辦事員的「小欣」，每月領取3萬元薪資，工作雖穩定卻感覺職涯應再向前邁進，決定參加中彰投分署開辦的「數據平台開發-JavaScrip與Laravel全端工程師培訓班」，為了方便上課，家住雲林的她特別辭去原本工作、到南投租屋，僅靠著訓練補助及每月8000原學習獎勵金支持完訓。

中彰投分署指出，該課程從產業缺口出發，打造UI設計、網頁程式、資料庫管理的全備整合人才，內容規畫包含程式語言、跨平台版面設計、後端框架等數位資訊課程，「小欣」大學雖非相關科系畢業，但憑藉認真上課，在結訓後透過中興大學就業媒合，成功錄取前端工程師職務，負責網站優化等前端體驗與效能等工作，薪資更從3萬元躍升至4萬8000元。

中彰投分署強調，產業新尖兵計畫是針對15至29歲待業青年開辦，項目涵蓋數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企畫5大國家重點產業領域，近來包括碳盤查與碳足跡、溫室智慧環控、AI智慧製造專業課程都相當搶手。