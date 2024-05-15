長榮首季暴賺，市場卻不買單，今（15日）股價一度慘跌13元至202元，200元大關告急，原因是Q1的EPS8.14元低於市場預期的10元以上。專家表示，貨櫃三雄股價短線飆漲後碰到淨值會震盪拉回，展望6月運價持續看漲的三大理由，包括以色列擴大攻擊加薩走廊、歐洲央行6月可望降息，及中國經濟漸有起色。

長榮Q1稅後純益高達173.82億元，季增4.27倍，年增近2.45倍，EPS8.14元與市場期待10元以上有落差，受到消息衝擊，15日股價急殺，盤中重挫6%，最低來到202元，終場下殺5.35%（11.5元），收在203.5元；其他二雄則逆勢抗跌，陽明上漲0.14%、收在71.4元，萬海大漲3%、收70.5元。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，市場嚴重低估航運股財報，像是第1季萬海轉盈，更大賺46億元，EPS1.65元，陽明也大賺94億元，EPS2.69元，雖然部分盈餘來自匯兌收益，第2季匯兌收益將大減，但運價上漲對整體盈餘貢獻更大。

他預估，陽明全年 EPS 調高至 8 元、萬海 6 元，至於長榮部分，今年全年EPS仍有20元，對照目前股價本益比僅10倍出頭，陽明不到9倍最低，股價淨值比也最低，其他航運股第1季財報也優於預期，2024年EPS將展開密集上調潮，隨之股價一波漲勢。

蔡明彰指出，貨櫃三雄股價短線飆漲後碰到淨值會震盪拉回，萬海淨值75元，長榮淨值210元，陽明股價低於淨值，他預測三雄這一波是大波段行情，不過短線觸及淨值將激烈震盪洗盤。

展望6月運價走勢，蔡明彰認為有三大理由持續看漲，首先是以色列攻擊拉法（加薩走廊靠近埃及邊境的城鎮），以色列規劃2個月軍事行動，胡塞武裝放話襲擊範圍擴大到地中海，運價將再上漲。

以色列最大航商全球第十大貨櫃輪 ZIM，自以色列報復攻擊伊朗的 4 月 19 日來，股價狂飆 80％，當日台股盤中暴跌 1,200 點，證實中東衝突，航運股才是最大受惠者。

其次，歐洲央行6月可望降息，歐元區需求釋出，亞洲到歐洲貨櫃淡季轉入旺季的觀察點在6月，若貨主搶倉，將是旺季更旺。

最後，中國經濟漸有起色，4月出口年增 1.5％，進口年增 8.4％，較上月雙雙轉正，均優於市場預期。貨櫃三雄渾身上下飆股基因，疫情間牛市漲 10 倍，熊市跌 8 成，漲跌都是貨櫃世界第一，這次雖起漲落後，但未來將加速補漲。敦

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