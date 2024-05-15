李聖傑全新單曲〈男人啊〉已於各大數位音樂平台全新上架，這首歌是李聖傑相隔近一年的新作，他分享自己的年紀其實正是世上定義男人是否成功的階段，也坦言曾經因為是否合乎世上期待而感到焦慮，他體會到身邊朋友包括自己都有這樣的「苦」無法言說，於是抱著這樣的心情詮釋這首歌。

歌曲的律動給人一種輕鬆自然、有時卻又略帶悲傷或懷舊的情感，整首歌曲以吉他為主要樂器，Neo-soul 新靈魂樂曲風跨越了民謠、藍調、流行搖滾，充滿情感的彈奏方法襯托出歌曲的核心情感。李聖傑經典又感性的嗓音，唱出這首歌獨特的韻味，李聖傑說：「世界上的男人們都辛苦了，希望這首歌可以讓大家聽了都有共鳴及暢快的感受。」

李聖傑推出新歌〈男人啊〉。（圖／華納音樂提供）

不僅新歌上線，李聖傑更預告將展開全新的演唱會計畫。近來海內外演出不斷的李聖傑，從3月兩場在馬來西亞雲頂開票即秒殺的演唱會，緊接著5／1在泰國的演出，更可說是少見的華人在當地開唱！另本月連兩日在澳門又緊接著回到台北商演，光是四天就有三場專場演唱會，讓李聖傑忙碌到幾乎沒時間闔眼。

他笑說：「最近真的過得很充實，前幾年因為疫情陸續聽到很多歌迷敲碗，希望能到他們的城市表演，有種現在一個個慢慢實現的感覺。」至於新的演唱會計畫，他透露：「迫不及待要告訴大家好消息！2024年的目標是能到更多地方唱給大家聽，近期就會公佈了，請大家拭目以待！」