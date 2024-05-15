力暘能源小二甲禁令官商勾結違法解套弊案偵結，台南地檢署共起訴經濟部能源署太陽光電組組長林文信、前台南市政府經發局長陳凱凌等5名涉案公務員，但因此案也有市府官員抗拒壓力堅守法令底線，國民黨籍市議員蔡育輝、李中岑、蔡淑惠15日聯合質詢時，特別頒發自製的「廉政楷模獎狀」，公開表揚前市府經發局、農業局等3名官員，由市府政風處長高伯陽代表接受。

蔡育輝痛心表示，民進黨禍害千年的種電政策，猶如一面照妖鏡，讓執政的民進黨勾結黑道、財團，貪汙腐敗的黑金赤裸裸呈現在國人面前，台南市太陽光電發電占全國20.668％，目前全市種電面積為2147.24公頃，爆發弊案的力暘集團非法小二甲種電面積只有81.38公頃，但20年售電的不法獲利就高達91億2601萬8763元。

蔡育輝認為，光是為了民進黨的非核家園政策，台電20年支付買電的金額就高達2兆4000億元，難怪台電一直喊會破產，這不是人民害的、不是企業害的，根本是民進黨害的，錯誤的能源政策造成三輸情況。

蔡育輝還說，日前台南地檢署偵結力暘能源小二甲禁令官商勾結弊案，共起訴經濟部能源署太陽光電組組長林文信、前台南市政府經發局長陳凱凌等5名涉案公務員，但他研究檢方的起訴書之後，發現當時的經發局能源科長郭坤助、農業局農工科張順得、農業局農地管理工程科傅姓女科員等3人，多次在會議上依法力阻力暘能源企圖非法解套小二甲禁令，還承受經發局長陳凱凌強大的壓力，非常值得表揚。

蔡育輝也與聯合質詢的李中岑、蔡淑惠等人，持自製的「廉政楷模獎狀」，在議場公開表揚這3名官員，鼓勵市府公務人員依法行事、勇於承擔，由市府政風處長高伯陽代表接受。