51歲的新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）今（15日）晚將接棒李顯龍，就任星國第四任總理。他近期受訪談到加強語言能力，每周都會上馬來文課，並且時不時溫習中文，他回憶成長家庭沒有經常講中文，因此缺乏優勢，在校時學中文「學得很吃力」，但也打下基礎，未來目標是更常、更加自信地使用中文，包括用中文受訪。

新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）受訪表示，積極加強語言能力，每周上馬來文課，並時不時溫習中文。

綜合新加坡《聯合早報》、《海峽時報》（The Strait Times）報導，黃循財近期受訪談及個人休閒時都在做哪些事，其中一項是加強語言能力。

每周上馬來語課

他說投入公職後開始學習馬來文，斷斷續續地學了多年，但自從2022年被任命為副總理後，他便更認真地修習馬來文，盡量每周抽空上課，「我想要我用馬來語演講，這我辦得到，要我完全使用馬來語流利地溝通，這困難得多，但永遠不要說不可能，我會繼續努力嘗試變得更好」。

目前集中學習馬來文 但也繼續溫習中文

黃循財也透露，近一、兩年他也時不時修習中文課，但是頻率較馬來文課低，因為原本就有中文的閱讀及寫作基礎。

黃循財雖然為華裔，為海南人後代，但家人主要講英語，從小開始，多數時候都是使用英語。他說上學時一直有在學中文，「坦言學得很吃力」，「但是至少我已經打下了基礎，只是我並非在一個經常講中文的家庭環境中長大，所以缺乏這方面的優勢」。

黃循財也說他觀察到一個有趣現象，部分有說中文環境的朋友，平常說中文時顯得更有自信，但說到閱讀、書寫及對文字的理解時，他認為自己的基礎更好，「因為我上中文課時都很認真，有認真學習中文，因此我的閱讀和書寫基礎都在」。

他給自己的中文目標是除了能用中文進行日常溝通外，也要有信心地在工作上使用中文，包括接受訪問，「那是一個更高的層次，或者說是我學習中文的下個階段，希望我能夠繼續進步說得更好」。