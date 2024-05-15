目前正值檸檬產季，將於6月進入盛產期，但屏東農友苦喊「盛產不起來」，因受去年底小犬颱風影響，檸檬發生延遲性天然災害，造成今年產量減少5至8成，但價格卻沒因量少而漲，反倒是一路跌，近3周從1斤3、40元跌至18、19元，連九如鄉農會也喊「價格不尋常」，希望政府伸出援手協助農民。

6月將進入檸檬盛產期，但屏東農友苦喊「盛產不起來」，因受去年底小犬颱風影響，檸檬發生延遲性天然災害，造成今年產量減少5至8成，但價格卻一路跌。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉吳姓農友指出，他種檸檬逾10年，第一次遇到「產量少還價格跌」的詭異狀況，他今年採收的檸檬產量與去年相比，約只剩下2至3成，且價格還一路跌，2周前1台斤還有30多元，但現在1台斤只剩下18、19元，而且還是A級貨。

6月將進入檸檬盛產期，但屏東農友苦喊「盛產不起來」，因受去年底小犬颱風影響，檸檬發生延遲性天然災害，造成今年產量減少5至8成，但價格卻一路跌。（謝佳潾攝）

吳姓農友無奈道，以往正常來講，產量只要一少，1台斤的賣價都有20元以上，但不知道今年發生什麼事，竟會這麼不正常，目前A級貨1斤18、19元的狀況已經持續1周，如果價錢再不往上漲，農民真的很慘，只能任人隨便宰割。

對此，九如鄉農會總幹事龔泰文也很有感，他說，去年底小犬颱風來襲，造成屏北地區的檸檬枝條受傷引發延遲性天然災害，以往在春果採收期，也就是4月起，檸檬樹應該整棵都是果實，但現在看起來都稀稀疏疏，下月將進入盛產期，但依目前狀況來看，應該會很慘。

龔泰文評估，今年的產量應該比往年少5至8成，但價格卻非常不尋常，他說，如同農友所講，價格不正常地一路跌，在今年農曆過年期間，因日式餐廳等需求，檸檬鮮果一度飆漲，1斤高達百元，但隨後開始下跌，目前已跌到1斤10多元，如果檸檬1斤沒賣12元以上，農友肯定慘賠。

龔泰文擔憂，目前價格不正常的狀態，可能是檸檬商聯合壟斷所致，期盼之後可以讓價格回歸市場機制，也希望政府能伸出援手協助，給予農民應有的補助，他已報請農糧署幫忙，盼能替農民申請災害補助。