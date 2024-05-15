準總統賴清德即將於520就職，菱傳媒2日至9日進行「民眾對新政府期許」民意調查，針對民眾期盼國政改革方向，40.3％民眾認為應該先拼經濟發展，其餘才是內政治安(31.1％)以及社福勞權（28.5％）；至於民眾盼解決的問題，詐騙防治問題高達49.7％，居民怨之首，其次為低薪高物價問題（48.3％）與校園霸凌問題（40.3％）、兩岸關係緊張問題（41.3％)。前立委張其祿批評，蔡政府組打詐國家隊卻仍為民怨之首，顯示民眾對政府詐騙防治給不及格成績。

《菱傳媒》15日於立院舉行「國人對新政府520上任後之施政期許」民意調查發布記者會，與會包括民眾黨立委林國成、張啟楷、民進黨立委張宏陸、國民黨立委林沛祥。

張其祿表示，民調顯示上述問題皆非新政策，而是問題的累積，抑或是民進黨執政八年的未盡之功，像是詐騙問題仍為民怨之首，顯示民眾對政府打詐工作表現仍覺得不及格，相關民怨問題都是陳年積弊，一再重複、懸而未解，再加上準總統賴清德將面臨，少數總統、少數國會，不利於他整體施政。

張其祿指出，民調中所關切的少子化、長照、教育改革、勞保破產等，都是迫在眉睫的問題，都可能是賴政府未來任期中可能面臨的，像是2025年台灣進入超高齡社會、2028年勞保破產、2028年私校大限等，都需新政府未雨綢繆的前瞻性準備，才能挽救危機。

對於經濟發展問題，低薪、高物價、高通膨占48.3％，林國成表示，前幾天公布國人平均月薪4萬5千元，網路一排「不好意思，我把平均拉低」，這真的很殘酷，因為台灣已經進入B型社會，也就是富者恆富，貧者恆平，在1992年時，貧富差距來到12倍，去年數據差距到67倍之多，台灣均富有問題，也反應在產業發展失衡，呼籲政府促成產業多元均衡化。

張宏陸說，地區性列出來，可以給地方政府放更多心力在處理優先問題上，像是居住正義問題，大家認為雙北可能較高，但反而是中彰投20至29歲年輕人最在乎這些問題，他覺得可以給施政者參考，優先處理這些問題。

立法院顧問賴香伶指出，整份民調最讓他揪心的是住宅問題掉到第14名，你相信嗎？年輕人真的忘屋心嘆到不願意面對問題，過去痛苦指數穩居第一，結果此次最大問題是詐騙、食安，只憂心生活面、安全性，已經不再趕想生涯面、長期性。

張其祿補充，65項細節問題排到第14名，居住正義還是很前面，只是民眾可能認為這個議題沒救了，覺得政府不會做好，所以造成不願意講這麼多。張指出，當然這是全國民調，比例上還是能看出年輕人有一定重視，但總體來說可能覺得沒救了，是一個無奈的現象。

本項調查由《菱傳媒》民意調查中心，在113年5月2日至9日，以電話訪問（CATI）方式進行調查，對象為戶籍設在台灣地區年滿20歲以上之民眾，並以市內電話為主，行動電話為輔的原則搭配進行，市內電話為主1,087份；行動電話為輔300份，有效樣本1387，為95％信賴區間，抽樣誤差約±2.63％。