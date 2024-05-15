太陽系第3大，也是第2個被發現的小行星「智神星」，位於火星和木星間的主小行星帶內，外觀呈扁橢圓形，是一顆形成於太陽系初期的「原行星」，保留了當時最原始的風貌，台北天文館表示，「智神星」將在5月19日達到「衝」的位置，在此前後與地球距離最近，最適合觀察。

「智神星」於1802年被發現直徑約544公里，因軌道特殊，至今尚未被太空船探測過，可說是太陽系內部最神秘的始祖級星體。雖然太陽系中有數十萬計小行星，但在主小行星帶中只剩下灶神星、穀神星和智神星還保有原行星的珍貴原始面貌，前2者都已由NASA的黎明號探測器造訪。

台北天文館說明，5月6日深夜以設置於鹿林天文台的12吋望遠鏡捕捉到其身影，短短3小時內即可看出其位置的變化，雖然只移動了大約3角分，還不到滿月的十分之一，但其實遠在3億2千萬公里外的智神星，正以時速超過6萬公里高速飛馳。