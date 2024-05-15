在春訓自辦熱身賽期間膝蓋受傷、沒能趕上開季的樂天桃猿外野手成晉，球團15日捎來噩耗，他在14日進行左膝十字韌帶重建手術，本季確定報銷。

成晉去年全勤出賽120場，是全聯盟唯一全勤的野手，單季共敲出127支打包含1轟，打擊率2成90、上壘率3成68、長打率3成38。

今年在3月4日與日職讀賣巨人隊的交流賽成晉仍有上場，但在自辦熱身賽時傷到膝蓋，沒能趕上開季，而如今確定動刀治療左膝，本季確定報銷。