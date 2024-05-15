台北市疑似爆發警紀事件！調查局北機站接獲檢舉，指台北市議會副議長葉林傳的服務處主任「江野」，涉嫌勾結松山分局巡官劉維中，包庇中山區特種行業，台北地檢署15日指揮調查局北機站、警政署政風室多人，兵分多路前往松山分局行政組等處搜索，約談劉員及「江野」等人到案。

據了解，劉員年近60歲，原是中山分局基層員警，曾在偵查隊及行政組待過，3年前任巡官派往松山分局，曾中風請假在家休養1年，回來上班後表現正常，負責行政組一般陳情案件，但被查出仍與中山區某特定業者有接觸，疑似包庇。而涉案的議員助理「江野」也因葉林傳選區是在中山、大同區，在中山區相當活躍。

據了解，調查局接獲檢舉，松山分局劉員與議員助理包庇色情業者，經長期蒐證後，今發動偵查行動。

松山分局表示，全力配合檢警調偵辦，對於員警違法違紀案件，會主動調查，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。