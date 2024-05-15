一名男網友住在新北市，平時騎機車通勤，假日靠大眾運輸、租車和老婆出去玩，認為住雙北的人買車真的浪費錢，光稅金、停車費等開銷省下來，一年能省10萬元，拿來出國玩剛好。對此，許多網友都認同他的觀點，不過也有人反駁「那是因為你們沒有小孩。」

原PO日前在PTT表示，居住在新北市，上下班靠騎機車通勤30分鐘，假日和老婆出門逛街，坐火車、捷運跟公車已經非常夠用，不然騎機車也能到，偶爾想去礁溪泡湯，也是到市政府站搭客運，40分鐘就能抵達。

原PO說，現在租車很方便，有共享租車，手機操作一下馬上有車可用，直言如果是住雙北市，沒必要買車，且買車很浪費錢，不買每年至少可以省個10萬，拿來出國玩值得多了。

貼文PO出後，引起不少網友共鳴，「汽車隨便修個東西就幾張小朋友了」、「我大多騎機車，沒時間這樣塞車」、「不常用車，真的租車比較划算」、「車就是用來載小孩的，沒小孩真的沒必要」；但也有人覺得車子是必備，「有車說不清哪裡好，但就是誰都替代不了」、「我就是為了小孩才買車的」、「有了車就會覺得，沒車怎麼辦」、「有家庭沒車的，算是超級異類吧」。