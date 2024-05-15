農業部正促請農業保險基金核算理賠金額，並協助農會保險人加速理賠作業，儘速將理賠款撥入農民帳戶，以填補營農損失。

此項理賠金額的估算，農業部指出，釋迦收入保險承保標的包括鳳梨釋迦及大目釋迦，保障範圍涵蓋「價格下跌」及「產量減少」兩項風險。在價格方面，112年鳳梨釋迦在臺北第一果菜批發市場每公斤平均價格較111年提高約32元，大目釋迦每公斤平均價格較111年提高約7元。至於產量方面，由於112年下半年海葵及小犬颱風接連侵臺，當年臺東縣鳳梨釋迦及大目釋迦每公頃產量較111年減產3至7成，導致區域每公頃實際收入低於基準收入，啟動保險理賠。

農業部近年來致力推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單，官員表示，釋迦收入保險為農業保險基金項下的政策型保單，類似於今年5月推出的水芋保險。

農業部指出，隨著全球氣候變遷加劇，農業經營的風險日益增加，面臨的災害型態多元，農業保險是協助農民分散營農風險的保障之一，呼籲農民朋友踴躍投保，以提高自然災害應變能力，保障營農收入穩定。

5月推出的水芋保保單，自即日起銷售至5月31日止，承保地區包括苗栗縣（公館鄉、銅鑼鄉）、臺中市（大甲區、外埔區、大安區）及花蓮縣（吉安鄉）等6個緯度相近的主要產區。農業部已提供投保農民1／2保險費補助，詳情可洽在地農會或泰安產險公司，或至農金署網站「農業保險專區」查詢。