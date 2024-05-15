張麥斯推估18到21日是最佳取景時機。（張麥斯提供／李京昇苗栗傳真）

台61線通霄新埔聯絡道被譽為「日落大道」，是當地知名的限定美景，每年5到7月期間，是最適合欣賞美景的時刻。在地攝影師張麥斯說，預估最美夕陽「落海」景觀，約在5月18到21日，近期因天氣狀況佳，已有不少民眾前往取景。

台61線「日落大道」只有500多公尺長，但因為道路筆直，每年5到7月期間，黃昏時段都會出現浪漫懸日美景，因此曾獲選為台灣10大最美公路景觀票選第1名，吸引全國遊客爭相拍攝夕陽美照。

也因朝聖日落民眾多，衍生不少違規停車亂象，為此，苗栗縣文化觀光局也推動打造日落大道休憩園區，目前獲中央補助，打造日落大道觀景台，方便民眾拍攝美景，後續將推動第2期工程。

在地攝影師張麥斯長年用相機鏡頭記錄日落美景，其照片還成了2019年交通部十大最美景觀公路票選的路段圖片，他近日也到「日落大道」取景，他說，他觀察近日天氣和夕陽的情況，推估「最美時刻」即將來臨，預計18日到21日傍晚是絕佳欣賞時機。