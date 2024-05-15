花蓮縣政府關心國中小學校師生飲水情形，定期盤點各校飲水機設備使用及配置情況，今年斥資逾168萬元，替26所學校共汰換及增設72台飲水機，提供安全衛生的水源飲用，培養正確的喝水習慣。

教育處代理處長翁書敏表示，教育處近年都會定期盤點各校飲水設備的使用與配置情形，如機台使用年限超過10年，就會協助學校汰換，若機器未超出使用年限但已嚴重損壞也會更新設備，另外，考量部分學校師生人數較多，也會評估校內每台飲水機的距離並適當增設，方便師生就近取水飲用。

她說，縣府每年都有編列經費補助學校增添或汰換飲水機，去年斥資230萬替41所學校增設及汰換，今年則是透過168萬多元，共替26所學校採購72台飲水機，分別是3所高中、23所國小。

至於飲水機後續檢查部分則回歸各校進行設備維護，翁書敏表示，縣內各國中小學依《飲用水管理條例》及《飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法》等相關規定，定期進行水質檢測及設備保養，維護校園飲水安全。

此外，夏季將至，不少人會飲用冰涼含糖飲料消消暑氣，教育處提醒，高溫天氣下正確喝水的習慣對健康至關重要，建議學生應定時補水，每天至少喝1.5升的水，保持身體水分平衡；注意水溫，避免飲用過熱或過冷的水，以免造成胃腸不適；戒除甜飲，減少飲用含糖飲料，避免健康受到影響。