彰化警分局莿桐派出所14日逮捕詐騙面交車手，起獲80萬元贓款。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

詐騙猖獗，民眾深惡痛絕。彰化縣警局轄下各分局接連破獲詐騙案件，其中員林警分局前天到彰化市逮捕1名車手，當場起獲高達550萬元贓款，這些鉅款都是民眾的血汗錢；此外，彰化警方也破獲詐騙集團假冒財經主播邱沁宜，以假投資等方式詐騙民眾330萬元，落網車手聲稱因積欠百萬元賭債，才淪為車手。

員林警分局林厝派出所前天接獲民眾報案，指有1名男子行跡可疑，懷疑可能為詐騙車手。警方到場埋伏，在彰化市建國陸橋下查獲面交車手尤男，當場查扣550萬元、工作識別證、印章、工作手機等相關證物。警方查出被害人中了假投資詐騙手法，面交投入高額金錢。

無獨有偶地，彰化警分局莿桐派出所接獲謝姓民眾報案，指稱其接到1位自稱是財經主播「邱沁宜」的LINE好友邀請，對方提出是否想飆股或學習股票技巧，謝選擇了前者，並點擊對方提供的網址，發現是股票投資網站，誤以為是真正的股票投資，結果被詐騙了共計330萬元，血本無歸。

莿桐所長游錫明持續對被害人關懷與聯繫，前天被害人又接獲詐騙集團再度邀約，約定交付80萬元。該所由巡佐張建興等人到現場埋伏，當謝男欲交款時，迅速上前逮捕了范姓車手。范嫌供稱只是來取款，其餘均辯稱不知情，並稱自己因賭博欠債超過100萬元，才會從事面交車手。

田中鎮蕭姓老翁也是遭假投資詐騙，他報案稱於臉書上遭詐騙集團以假投資之手法所詐騙，並且相約於超商面交180萬元。田中警分局派員到至超商周圍埋伏，見陳姓車手現身與蕭姓老翁進行面交時，現身逮捕陳嫌行動，並當場查扣手機、識別證及交易收據等證物後，成功攔詐180萬元。