台中市府市政團隊與東海大學政治系近百名師生交流，針對數位淨零雙軸轉型及居住正義議題討論。（台中市府提供）

推動台中市成為智慧城市、讓青年能安居，台中市府市政團隊與東海大學政治系近百名師生交流，針對數位淨零雙軸轉型及居住正義議題討論，盼藉此促進學生們對政府政策推動和工作內容有更全面的了解，進而培養公共參與意識。

這場東海政治系移地教學活動是由教師黃信達、陳建仁規畫，台中市副市長鄭照新率市政團隊與師生交流，鄭照新說，台中市人口已突破285萬，市府投入捷運藍線、市政路貫通至工業區及水湳經貿園區等各大建設；在青年關心的居住正義方面，市府近幾年積極興建社宅，目前已完工及興建中的社宅達6900戶，將朝1萬戶目標邁進。

數位治理局長林谷隆指出，數位力就是城市的競爭力，市府傾力打造的數位市民平台「台中通」，整合多項便民服務，從線上申辦、支付繳費與好康優惠等，下載量已突破239萬次，去年更斬獲多項國際大獎，展現台中邁向智慧城市的軟實力。

住宅發展工程處副處長陳靖怡表示，吸引青年扎根台中是市府重要施政目標，目前市府已完工加上興辦中的社宅達6590戶，並將持續加速推進；市府更透過「台中市社會住宅17租」一站式入口網，提供便捷的線上申請、看屋等服務，打造更友善、更有感的社宅服務。